Paraná Pesquisas: tucano e bolsonarista lideram disputa em Santos

São Paulo — Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa à Prefeitura de Santos, no litoral paulista, mostra que os deputados federais Rosana Valle (PL) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) lideram as intenções de voto na cidade para as eleições do ano que vem.

No primeiro cenário, sem o tucano, Rosana Valle lidera a corrida com 34,4% das intenções. O segundo colocado é o atual prefeito da cidade, Rogério Santos (PSDB), com 24,7%. A vereadora Telma de Souza (PT), ex-prefeita, vem na terceira posição, com 17,8%.

A pesquisa traz ainda o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Ivan Sartori (PSD) em quarto, com 3,9%, tecnicamente empatado com a vereadora Débora Camilo (PSol), com 3,4%.

No segundo cenário, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa no lugar do atual prefeito, o parlamentar tucano lidera com 40% das intenções de voto. Rosana Valle cai para 28,9%. Telma segue em terceiro, mas oscila para 12,6%. Já Ivan Sartori fica com 3,7% e Débora Camilo, com 2,7%.

O levantamento do Paraná Pesquisas mostra ainda que 66% dos eleitores de Santos aprovam a gestão do prefeito Rogério Santos, enquanto 29% desaprovam e 5% não opinaram.

A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 24 deste mês, com 818 eleitores da cidade, todos com mais de 16 anos. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95% — a cada cem pesquisas feitas da mesma forma, 95 trarão resultados dentro da margem.