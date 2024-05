Lira é vaiado ao lado de Lula: “Isso é uma falta de respeito”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reclamou das vaias recebidas em um evento, nesta sexta-feira (10/5), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Maceió (AL).

Ao ser chamado para discursar, as manifestações começaram. Lira, então, parou o pronunciamento e disse: “O meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador, que vai ser morador e que vai ser atendido por essas casas, esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de respeito”.,

Lula se levantou e ficou ao lado do presidente da Câmara durante o resto da fala. “Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu estado, continuar aprovando matérias, dando suporte para que tudo aconteça. A câmara dos deputados faz o seu papel”, seguiu Lira.

Uma situação semelhante ocorreu nessa quinta-feira (9/5), quando o político do PP esteve em palanque em São José da Tapera (AL) com o chefe do Executivo.

Dessa vez, Lira ignorou as manifestações e falou de uma suspensão da “polarização”, com a união dos Poderes para aliviar a crise no sul do país. “A polarização deu uma trégua para os Poderes se unirem para ajudar os irmãos no Rio Grande do Sul”, disse.

Depois, mencionou sua forma de liderança: “Faço política de maneira reta, não escondo meus posicionamentos. Nunca fiz política falando mal de ninguém, denegrindo a imagem de ninguém ou procurando saber o que fazem ou não fazem”.