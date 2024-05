Paraná Pesquisas: vice-prefeito de Curitiba lidera corrida eleitoral na capital paranaense em todos os cenários

Apoiado por Ratinho Júnior e Rafael Greca, Eduardo Pimentel alcança 22,9% no principal cenário, que conta com outros 11 pré-candidatos; após dizer que não concorrerá, Deltan Dallagnol não é listado no levantamento

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), desponta como favorito para as eleições municipais na capital paranaense neste ano, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná nesta terça-feira (14). Apoiado pelo prefeito Rafael Greca e pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, ambos de seu partido, Pimentel lidera em todos os cinco cenários projetados pelo levantamento — chega a 34,4% em um deles. No principal, o vice-prefeito alcança 22,9% das intenções de voto, 9,8 pontos a mais do que o segundo colocado, o deputado federal Luciano Ducci (PSB). Também são listados o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), que tem 12,8%, o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza), com 11%, o também ex-governador Beto Richa (PSDB), 8,1%, o ex-deputado federal Paulo Martins (PL), 6,5%, o deputado estadual Goura (PDT), 5,4%, a jornalista Cristina Graeml (PMB), 2,3%, o deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), 1,4%, o também deputado federal Zeca Dirceu (PT), 0,8%, Samuel de Mattos (PSTU), 0,4%, e a professora Andrea Caldas (Psol), 0,1%. O grau de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Após retirar sua pré-candidatura, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) não aparece pela primeira vez desde que o Instituto Paraná começou a fazer projeções para as eleições de 2024. Já Roberto Requião faz sua estreia. Ele trocou o PT pelo Mobiliza justamente para conseguir concorrer à Prefeitura de Curitiba. O ex-governador é o quarto colocado nos dois cenários em que foi listado. No entanto, sua rejeição é alta, de 41,3%, inferior apenas à de Beto Richa (56,3%). Já a popularidade de Pimentel pode ser explicada pelos seus cabos eleitorais: 31,1% dos eleitores afirmaram que com certeza votariam em uma indicação de Ratinho Júnior, enquanto 42,8% consideram essa possibilidade. A porcentagem de curitibanos que certamente seguiriam o apoio de Rafael Greca é de 27,1%. Outros 47,3% cogitariam votar no indicado do atual prefeito.

