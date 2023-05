Ação do Programa Saúde na Escola em Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

O Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com o curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, tem realizado diversas ações nas escolas da rede pública de Teixeira de Freitas para conscientizar os alunos do município sobre a importância do cuidado com a saúde bucal.

Com o apoio do setor acadêmico – através de orientações e atividades acadêmicas conduzidas pelos professores dentistas Thamyris Py, Bruno Teixeira e Sofia Bauer – as iniciativas são desenvolvidas por meio de palestras lúdicas, teatros, e demais recursos para entreter e ensinar como cuidar da saúde bucal dos pequenos. A estratégia foi aprovada pelos alunos de instituições como a Escola Municipal Genivaldo Bispo de Oliveira, Escola Municipal Rachel de Queiroz, Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar e Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto.

Ação do PSE na Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar (Fotos: Reprodução)

As visitas dos profissionais e acadêmicos tem como objetivo fazer o exame bucal nas crianças, mediante escovação, e encaminhamento dos casos que necessitam de avaliação odontológica na unidade de saúde de referência, bem como ações preventivas e educativas.

Ação do PSE na Escola Municipal Rachel de Queiroz (Fotos: Reprodução)

“É de suma importância a prevenção e educação em saúde bucal para escolares, desde a primeira infância. Na escovação já ensinamos e corrigimos o movimento. E essa parceria com a faculdade tem sido benéfica e também prazerosa para os alunos”, ressaltou Fernanda Vilela, odontóloga apoiadora do PSE. A pequena Elloá, de cinco anos, celebrou o projeto: “eu acabei de escovar meus dentes, estão limpinhos, agora não tenho cárie e ainda ganhei uma escova”.

O post Parceria entre PSE e ensino superior orienta estudantes da rede pública sobre saúde bucal apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.