Parlamento da Sérvia elege governo com integrantes pró-Rússia

Em eleição na Câmara, os parlamentares elegeram nomes apontados pelo premiê de direita, Milos Vucevic

A Sérvia é um país de câmara única, na qual o Parlamento pode aprovar ou não o governo apontando pelo premiê

O Parlamento da Sérvia elegeu nesta 5ª feira (2.mai.2024) o novo governo comandado premiê Milos Vucevic, do CHC (Partido Progressista Sérvio), conseguiu a aprovação dos membros que apontou para o executivo por 152 a 61 votos.

O Executivo sérvio contará com 2 integrantes que, além de serem apoiadores de Vladimir Putin, enfrentam sanções nos Estados Unidos.

Um deles é Aleksandar Vulin, ex-diretor da agência de inteligência da Sérvia. Ele é conhecido por ter recebido duas medalhas de honra na Rússia. Em território norte-americano, foi acusado de tráfico de armas e drogas.

O ex-ministro do governo antecessor Nenad Popovic também foi escolhido para integrar o governo de Vucevic. No ano passado, os Estados Unidos sancionaram o parlamentar por “operar no setor eletrônico da economia da Federação Russa”.

Apesar do posicionamento pró-Rússia do governo sérvio, o país é um dos candidatos para integrar a União Europeia. Além de manter as relações intercontinentais, o primeiro-ministro disse que valoriza os laços com o governo norte-americano, o qual definiu como “potência mundial”.

Em um discurso pré-votação, Vucevic destacou a importância da imparcialidade para a Sérvia. “A política externa do nosso país deve basear-se firmemente em princípios claros e geralmente aceitáveis, na independência política e na neutralidade militar”, declarou.