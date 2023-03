Parte do teto de shopping Osasco desaba, na Grande SP; estabelecimento é interditado por tempo indeterminado

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira, 8. Informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que a estrutura caiu próximo da praça de alimentação do centro de compras. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 14h30. Por motivos de segurança, o estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado e teve alvará funcionamento cassado pela Prefeitura de Osasco. A equipe de segurança do centro de compras detectou uma fissura na laje do corredor principal do shopping, que provocou o rompimento de uma rede de água. Imediatamente o local foi isolado. Segundo a prefeitura, a laje foi construída há 10 anos para fechar uma claraboia. O teto desabou junto com cinco veículos que estavam na área de estacionamento, situado no andar superior do centro de compras.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento exato da queda. Foi possível observar um pó branco começou a sair da estrutura. Neste momento, uma pessoa se aproxima e coloca uma lixeira para baixo de onde o teto está cedendo. Pouco tempo depois, o teto desaba, assustando os clientes que gravavam a queda. Imagens que circulam pelas redes sociais, mostram alguns veículos em meio a destruição. Segundo informações da Seccional de Osasco, o local do desabamento fica entre o cinema e uma loja e três veículos caíram quando o piso cedeu. Ainda de acordo com as informações da Seccional, foi possível ouvir um estalo antes da queda e a área foi isolada. Outros acidentes acontecera no estabelecimento anteriormente. No dia 11 de junho de 1996, um vazamento de gás provocou uma explosão no local, deixando 42 mortos. O acidente aconteceu no início da tarde, na praça de alimentação. Em 2015, uma forte chuva derrubou de uma das lojas. Não houve feridos.

