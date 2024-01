Participante do BBB24 teria aplicado golpes em susposto ex-namorado

O BBB24 mal começou e as tretas envolvendo os participantes já estão ganhando a web. Nessa sexta-feira (5/1), após o anúncio dos participantes confirmados, dois supostos ex-namorados de Marcus Vinicius, viralizaram em vídeos falando mal do comissário de bordo. Um deles afirma ter sofrido golpes de Marcus e diz que o brother lhe deve R$ 2 mil. “A pessoa que eu me relacionei até pouco tempo agora e agora está confinado no reality show”, diz.

“Acabou comigo. A gente ficou junto mais ou menos por três anos, entre idas e vidas, foi um caso de amor muito intenso, eu me apaixonei por essa pessoa, caí no conto de fadas que não existia”, iniciou ele.

“A pessoa sempre queria me extorquir, desde o começo do relaciomento tudo queria que eu pagasse só que né, quando a gente está apaixonado a gente não liga, embarca na aventura do amor e não percebe os traços tóxicos dessa pessoa”, alega o suposto ex-namorado. Veja o vídeo aqui.

Outro rapaz, identificado como Maycon Demétrio, também fez vídeos expondo supostas mentiras contadas pos Marcus no vídeo de apresentação. “Primeiro diz que vende empada, pra se sustentar e tudo mais: mentira. Depois disse que passou 13 anos se inscrevendo [para o BBB]: mentira. Ele tem 30 anos, faz as contas. Há 13 ainda era de menor. Sempre teve tudo do bom e do melhor porque a avó dava, e a família sempre teve uma casa bonitona, bonita é aqui perto de casa. Aí vem dizer que passou dificuldade?”, ironiza. Veja o vídeo aqui.

Pipoca e Camarote do BBB24

Pipoca e Camarote do BBB24 Divulgação

BBB24 MC Bin Laden

MC Bin Laden Foto: Divulgação

BBB24 Leidy Elin

Leidy Elin Foto: Divulgação

Camarote – Yasmin Brunet 1

Yasmin Brunet Foto: Divulgação

Maycon BBB24

Maycon Foto: Divulgação

Lucas Pizane BBB24

Lucas Pizane Foto: Divulgação

BBB24 Deniziane

Deniziane Foto: Divulgação

Marcus Vinicius

Marcus Vinicius, do BBB24 Divulgação/ Globo

beatriz

Beatriz Divulgação/ Globo

MATTEUS BBB24

Matteus Foto: Divulgação

Vanessa Lopes BBB24

Vanessa Lopes Foto: Divulgação

BBB24 Nizam

Nizam Foto: Divulgação

giovanna bbb24

Giovanna Foto: Divulgação

bbb24 Vinicius Rodrigues

Vinicius Rodrigues Foto: Divulgação

BBB24 Alane

Alane Foto: Divulgação

Fernanda BBB24

Fernanda Foto: Divulgação

Rodriguinho BBB24

Rodriguinho Foto: Divulgação

Lucas Luigi

Lucas Luigi Foto: Divulgação

Wanessa BBB24

Wanessa Camargo Foto: Divulgação