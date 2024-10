“Partirei satisfeito”, diz Marcos Oliveira ao receber homenagem

Na última segunda-feira (21/10), Marcos Oliveira, conhecido por dar vida ao Beiçola de A Grande Família, série da TV Globo, se emocionou ao ser homenageado pelos seus 50 anos de carreira. O ator recebeu a medalha Cruz da Referência Nacional em reconhecimento aos seus trabalhos nas artes cênicas.

“Obrigado, ANCEC (Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação), a minha amiga Rose Scalco, que me acompanhou neste evento, e à Andrea Avancini, que junto comigo recebeu esta honraria!”, escreveu no Instagram ao contar a realização para os fãs e seguidores.

Marcos aproveitou para demonstrar gratidão ao apoio que recebe das pessoas que o acompanham: “Minha eterna gratidão aos milhares de fãs que acompanham meus trabalhos durante todos estes anos. Sem vocês eu não teria chegado até aqui”.

Por fim, Marcos Oliveira se mostrou orgulhoso por ter seu nome lembrado. “Não sei ainda até onde irei, mas sei que fui mais longe do que imaginei. Se partir hoje, partirei satisfeito. Gratidão imensa!”, finalizou.

Problemas de saúde e financeiros

Recentemente, Oliveira passou por um cateterismo, aos 68 anos, em decorrência de uma inflamação cardíaca. Ele ainda convive com outros problemas crônicos de saúde como diabetes, psoríase e uma fístula uretral.

Desde o último trabalho, na novela Deus Salve o Rei, exibida em 2018 pela TV Globo, Marcos Oliveira passou por dificuldades financeiras e chegou até a fazer uma vaquinha em 2021, arrecadando R$ 21 mil.

Em agosto, o artista afirmou ter sido vítima de um golpe de R$ 300 mil, ficando à beira do despejo e com o nome incluídos em serviços de restrição de crédito, como o Serasa. Na ocasião, Oliveira devia em torno de R$ 12 mil ao proprietário do imóvel em que morava.

A dívida foi paga por Martina, produtora de conteúdo adulto, apelidada de Beiçola do Privacy. A moça ainda doou mais de R$ 7 mil para que o famoso honrasse os aluguéis que iriam vencer. Os dois iam estrear uma peça teatral no início deste ano, Pais e Filhos, mas o projeto acabou não avançando.

Veja a publicação de Marcos Oliveira sobre a homenagem: