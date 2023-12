Passagens aéreas têm redução de 6,6% em 2023, aponta Anac

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgou um balanço que aponta uma redução de 6,6% na tarifa média das passagens aéreas no período de janeiro a outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O ticket médio passou de R$ 657,86 para R$ 618,01, refletindo a retomada da aviação civil no país após a pandemia da Covid-19. A movimentação de passageiros também aumentou nesse período. O Palácio do Planalto tem recebido críticas em relação aos preços das passagens aéreas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o governo se dedique a esse assunto, citando como exemplo uma passagem de avião de Macapá para Brasília que chegou a custar R$ 10 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também expressou preocupação com o aumento dos preços, que subiram 65% nos últimos quatro meses.

Entre janeiro e novembro de 2023, foram movimentados 83,5 milhões de passageiros domésticos e 19,1 milhões de passageiros internacionais. O IPCA-15 registrou uma alta de 0,40% em dezembro, impulsionada pelos preços das passagens aéreas, que contribuíram com 0,09 ponto percentual para o indicador do mês. A Anac ressalta que há diferenças na metodologia aplicada nos indicadores de tarifas divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação aos seus dados. A agência considera apenas as tarifas efetivamente comercializadas, enquanto o IBGE leva em conta o preço do bilhete aéreo ofertado em determinado período. Também destaca que houve um aumento na venda de passagens com preços mais baixos e uma redução na venda de passagens com tarifas mais altas.