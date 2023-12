Rumble sai do ar no Brasil; saiba o motivo

A plataforma de vídeos Rumble saiu do ar no Brasil nesta sexta-feira, 22, após decisões recentes da Suprema Corte do país, que solicitou a exclusão de perfis de criadores de conteúdo da plataforma. Chris Pavlovski, fundador da Rumble, informou a decisão por meio de suas redes sociais. “Decidimos desabilitar o acesso da Rumble aos usuários do Brasil enquanto lidamos com questões legais da Corte. […] Esperamos retomar o serviço em breve”, disse. Ainda não há previsão de retorno de funcionamento da Rumble.

I will not be bullied by foreign government demands to censor Rumble creators. My statement on turning off Brazil. pic.twitter.com/gyxGllrFuL — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) December 22, 2023