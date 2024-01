Pastor diz que recebeu ligação da PF após fala ofensiva contra Lula

Em maio de 2023, Anderson Silva pediu oração em um podcast para que Deus “arrebentasse a mandíbula” do presidente

O pastor evangélico Anderson Silva disse na 6ª feira (26.jan.2024) ter recebido duas ligações da PF (Polícia Federal) depois de ter pedido em um podcast ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) oração para que Deus “arrebentasse a mandíbula” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em maio do ano passado.

Na ocasião, o caso ganhou grande repercussão, o que fez o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhasse o trecho à PF para que fosse feita uma investigação.

O pastor afirmou na rede social Instagram que recebeu os telefones dos agentes, nos quais negou que tenha ameaçado o presidente da República. Segundo Silva, ele está sendo vítima de “perseguição”.

“Eu falei para o delegado que eu não incitei crime contra ninguém. Eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor: Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58, e Apocalipse 2:22. E o delegado foi tomando nota “qual versículo é? O que você quis dizer”, afirmou o pastor evangélico.

Ao se explicar, o pastor disse que a expressão “arrebentar a mandíbula” foi usada por ele com uma conotação metafórica.

“A mandíbula é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula é onde o opositor te dá a mordida, então o salmista clama a Deus, para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Não incitei violência contra absolutamente ninguém”, disse Silva.

A entrevista do pastor no podcast “Tretas e Diálogos” foi ao ar 17 de maio de 2023, mas só ganhou destaque em junho do ano passado na rede social X (ex-Twitter).

