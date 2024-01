Paulo Roberto lança o single “Maravilhosa Graça” pelo selo MM7 Digital Music

O cantor Paulo Roberto lançou nesta sexta-feira, 29 de dezembro, o single “Maravilhosa Graça”. A novidade, lançada pelo selo MM7 Music Digital, já se encontra disponível em todos os aplicativos de música e pode ser conferido agora mesmo por meio do link a seguir: https://onerpm.link/maravilhosagraca_

“Maravilhosa Graça” é uma composição de Dimael Karrara, que transmite a poderosa mensagem de graça não merecida. O cantor destaca que a letra reflete sua experiência pessoal, expressando a gratidão pela graça divina que o alcançou, mesmo sem merecimento.

Conhecido por seu estilo pop com adoração, Paulo Roberto compartilha que a escolha do gênero musical não foi uma decisão sua, mas sim um presente de Deus. “Essa música foi um presente divino para mim”, afirma o artista. A canção ainda conta com suporte de divulgação da Agência MM7 Comunica.

Conheça mais do cantor Paulo Roberto

Ao longo de sua notável carreira, Paulo Roberto tem desempenhado um papel significativo na cena gospel. Sua jornada começou antes mesmo de seu nascimento, com uma história de chamado divino que o levou a cantar na primeira marcha para Jesus de Sumaré aos 06 anos.

“Quando tinha 10 anos, fui orar no monte com os meus pais, como de costume. Lá, Deus usou minha mãe para dizer que eu gravaria minha primeira música aos 12 anos e guardei aquilo na minha alma. Quando fiz 12 anos, gravei ‘Ver Você’, uma composição do Pr. Lucas”, conta.

Desde então, o cantor tem experimentado uma série de eventos marcantes, colaborando com artistas notáveis e participando de projetos que o levaram a novos patamares. Relembrando seu passado, Paulo destaca colaborações notáveis, incluindo trabalhos com Mônica, da revista ShowGospel e o DJMP7.

Ele ainda expressa seu desejo de que “Maravilhosa Graça” seja uma explosão de graça sobre a nova geração, impactando todos que a ouvirem. “Uma nova fase se inicia, e ainda não é o fim!”, finaliza o artista cristão.

Ouça o single “Maravilhosa Graça” do cantor Paulo Roberto:

https://onerpm.link/maravilhosagraca_

Acompanhe o trabalho do cantor Paulo Roberto no Instagram:

https://www.instagram.com/paulorobertongaoficial/

Fique por dentro dos próximos lançamentos da MM7 Digital Music e da MM7 Comunica:

https://www.instagram.com/mm7_digital_music/

https://www.instagram.com/mm7comunica