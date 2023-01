Ex-BBB Anamara explica foto editada: “Foi alguma coisa que eu cliquei”

Após publicar uma foto no Instagram, Anamara recebeu uma chuva de comentários sobre uma modificação feita na imagem. Os seguidores da ex-BBB aproveitaram para brincar com o momento. Entretanto, além de muitos elogios, algumas pessoas criticaram a ex-policial. Nos Stories, a famosa explicou o que aconteceu.

“Fiz um monte de fotos, um dia lindo, maravilhoso. Porém, algumas fotos estavam escuras e eu fui clarear. Alguma coisa que eu cliquei, não sei o que eu fiz, que eu simplesmente mexi na montanha e um amigo até me zuou, falando que eu estava torta. Mas, como a foto estava bombando, eu deixei lá”, contou.

Em um carrossel de fotos, Anamara publicou uma imagem com um “quebra-molas” na praiaReprodução/Instagram

O detalhe foi o suficiente para muitas pessoas brincarem sobre a ediçãoReprodução/Instagram

“Morri com o tsunami da segunda foto e morri mais ainda dela correndo do tsunami na terceira”Reprodução/Instagram

Anamara participou de duas edições do Big Brother Brasil

A ex-policial esteve na 10ª e na 13ª edição do reality da Globo Reprodução/Instagram

Na sequência, Anamara contou que mexe nas fotos, mas que não edita o corpo. “Eu edito todas as minhas fotos, eu clareio elas, eu melhoro alguma coisa. Algumas dá para colocar totalmente sem filtro, mas outras eu edito sim. Eu não editei para me modificar, todo mundo sabe como é o meu corpo”, acrescentou.

Por fim, a ex-BBB analisou a foto e voltou a se defender. “Parando para analisar a foto com calma, se você olhar, no meu corpo não mudou nada. No meu corpo não está mudando nada, dá para perceber quando tem alguma coisa errada”, completou.