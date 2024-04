Paulo Teixeira diz que situação está ‘pacificada’, após exoneração de primo de Arthur Lira no Incra

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira 19 de abril de 2024 | 22:05

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse, à CNN, que situação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já está “pacificada”. Na última terça-feira, 16, o ministro havia exonerado Wilson César de Lira Santos, primo do deputado, do cargo de superintendente regional de Alagoas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

César Lira foi nomeado para o órgão em 2017, durante governo de Michel Temer (MDB) e, com apadrinhamento do presidente da Câmara, permaneceu no cargo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorreu após cobranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que considerava César um “bolsonarista raiz”.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira, 16, que ainda dispensou Andressa Torres do cargo de substituta, nomeando José Ubiratan Rezende Santana para a Superintendência Regional da autarquia, nome indicado pelo MST. Para cargo antes ocupado por César, o presidente da Câmara já indicou um novo nome.

Segundo Incra, exoneração do primo de Arthur Lira se tratou de “uma troca de cargo de confiança que já estava prevista na gestão da autarquia”. Já o ministério disse que o cargo exige “articulação com os movimentos e a adequação das ações do governo federal para as necessidades dos trabalhadores do campo e das bases da reforma agrária”.

Rafaela Ferreira/Julia Camim/Estadão

