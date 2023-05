PCDF faz ação contra grileiros que lucrariam R$ 4 milhões com lotes irregulares no Jardim Botânico

A Polícia Civil do Distrito Federal (PMDF), por meio da Operação Ville Cerrado, cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (9/5) contra suspeitos investigados por parcelamento irregular de terras e dano ambiental no Jardim Botânico.

Investigações da Delegacia de Combate a Ocupação do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema) apontam que os suspeitos pretendiam construir um condomínio de lotes no Núcleo Rural Ofício Barreiros, localizado na DF-140.

A intenção dos grileiros era dividir o imóvel em aproximadamente 30 lotes, de 400 metros quadrados, para posterior revenda, cujo lucro, ao final, chegaria ao valor aproximado de R$ 4 milhões.

Veja imagens da operação:

WhatsApp Image 2023-05-09 at 09.07.41

Os mandados foram cumpridos em Vicente Pires e em TaguatingaDivulgação/PCDF

WhatsApp Image 2023-05-09 at 09.07.42

Policiais civis contaram com o apoio do MPDFT Divulgação/PCDF

WhatsApp Image 2023-05-09 at 09.07.42 (1)

Um imóvel comercial também foi alvo da operação Divulgação/PCDF

WhatsApp Image 2023-05-09 at 09.07.41 (1)

A intenção dos grileiros era dividir o imóvel em aproximadamente 30 lotesDivulgação/PCDF

Os agentes, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), encontraram diversos documentos relacionados ao loteamento irregular em curso pelos investigados, bem como computadores, celulares e material de divulgação do condomínio, denominado “Villa Cerrado”.

As investigações prosseguem a partir da análise do material apreendido, os quais indicam, ainda, possível crime de lavagem de dinheiro.

Os mandados foram cumpridos em Vicente Pires e em Taguatinga na residência dos investigados, e em um imóvel comercial.