Pedido de impeachment contra prefeito de Porto Alegre é apresentado na Câmara Municipal

Um pedido de impeachment foi protocolado contra o atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), na Câmara Municipal. A ação foi movida por Bruno Matos, representando a União da Associação dos Moradores de Porto Alegre, que acusa o gestor de negligenciar as graves enchentes que atingiram a cidade. Este pedido, direcionado ao presidente da Casa legislativa, Mauro Pinheiro (PP), solicita a cassação do mandato de Melo, alegando que houve inação frente aos avisos e necessidades de medidas preventivas e reparatórias, incluindo um alerta do Departamento de Água e Esgoto Municipal sobre a manutenção das casas de bombas. O documento enfatiza a falta de medidas por parte do prefeito mesmo diante de alertas sobre a precariedade das casas de máquinas, algumas das quais operando há anos sob condições problemáticas.

A acusação aponta a negligência contínua em relação às comportas, apesar de suas promessas de campanha de dar atenção ao assunto. A acusação se aprofunda ao mencionar a cheia de setembro do ano passado, que, embora menos severa que a atual, já sinalizava a urgência de intervenções que não foram realizadas. Agora, a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre está diante da responsabilidade de analisar o pedido de impeachment em regime de urgência nesta segunda-feira (27). A equipe de Sebastião Melo ainda não emitiu uma nota oficial sobre o caso. A assessoria do prefeito enfatizou o compromisso dele em prestar assistência às famílias afetadas pelas recentes enchentes.