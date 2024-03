Querem submeter o Brasil a uma “ditadura monetária”, diz Gleisi sobre BC

Presidente do PT afirma que a política monetária do Banco Central “ameaça” o país e critica “juros exorbitantes”

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), voltou a criticar, neste domingo (3.mar.2024), o BC (Banco Central). “Querem submeter o Brasil a uma ditadura monetária”, disse. O comentário vem depois de o jornal Folha de S. Paulo ter publicado uma entrevista com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em que ele diz estar disposto a conversar com o governo sobre a possibilidade de ampliar a autonomia da entidade. Ela também afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) que os “juros exorbitantes” do BC prejudicam a economia brasileira, uma vez que “derrubaram os investimentos e estagnaram o crescimento” no 2º semestre. “É uma política monetária que segue ameaçando o país, mas a gente não vê uma linha de crítica na mídia sobre isso”, escreveu a deputada.