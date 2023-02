Pedro Barros e Japinha avançam à final do Mundial de Skate Park

O Brasil classificou os seus dois atletas para a final masculina do Mundial de Skate Park, que acontece nos Emirados Árabes. Augusto Akio, o Japinha, avançou com a melhor pontuação deste sábado (11). Já o medalhista de prata na Olimpíada acabou classificando com o quinto lugar. A decisão acontecerá neste domingo, a partir das 11h20 (horário de Brasília).

Logo em sua primeira volta, Augusto Akio virou uma manobra atrás da outra e conseguiu confirmar a nota mais alta do dia: 88.76, desbancando grandes nomes do esportes. O brasileiro ficou à frente dos australianos Keegan Palmer (87.56) e Kieran Woolley (86.50).

Pedro Barros não ficou para trás e também confirmou a sua vaga na final. O brasileiro arrancou dos jurados uma nota: 84.46. O americano Tom Schaar acabou ficando em quarto, com um 85.06. A disputa contou ainda com outros três representantes dos Estados Unidos classificados: Jagger Eaton (82.20), Tate Carew (81.33) e Liam Page (80.00).

Durante a disputa, os olhos de todos ficaram voltados para o campeão mundial de 2019, Heimana Reynolds, que acabou caindo de uma manobra de cabeça. Ele recebeu atendimento médico ainda na pista. Tudo leva a crer que esteja bem.

O Brasil chegou nos Emirados Árabes para a disputa do Mundial de Skate Park com mais três atletas, que caíram nas quartas de final. São eles: Pedro Quintas, Murilo Peres e Luigi Cini.

O Mundial de Skate Park é a primeira competição que gera pontos visando às próxima Olimpíada.

Brasileiras fora da briga

Três skatistas do Japão, três dos Estados Unidos e duas da Inglaterra se classificaram na semifinal feminina do Mundial de Park, disputado nesta manhã em Sharjah, nos Emirados Árabes, e disputam o título da competição. A melhor pontuação foi a de Sky Brown que obteve a melhor nota (87,08) e ficou com o primeiro lugar, seguida das japonesas Hinano Kusaki (84,50) e Kokona Hiraki (81,36).

O Brasil por pouco não garantiu vaga. A catarinense Yndiara Asp ficou em nono lugar, enquanto Raicca Ventura, de 15 anos, e líder do STU, terminou esta fase em no 11º posto. A final feminina do Mundial de Skate acontece neste domingo (12) e tem início às 10 horas (horário de Brasília).

Sensação do circuito por suas performances e ousadia, Raicca acabou punida por um erro nas suas últimas voltas. Ele contabilizou 68 pontos, mas não conseguiu uma vaga entre as oito primeiras, ficando fora da decisão deste domingo.

Yndiara esteve mais perto de garantir presença na final. Integrante da segunda bateria, ela fez 75,44 na melhor de suas voltas. Em busca de uma pontuação melhor, ela foi para a terceira tentativa, mas um erro no último movimento colocou a catarinense em nono lugar.