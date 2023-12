Pedro Tavares ressalta luta por demandas de agricultores e cobra do governo medidas contra seca

Foto: Divulgação

O deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil) 12 de dezembro de 2023 | 20:35

Ao participar da audiência conjunta entre as comissões de Agricultura e Infraestrutura, na Assembleia Legislativa da Bahia, nesta terça-feira (12), o deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil) ressaltou sua luta e a dos demais parlamentares para atender as demandas dos agricultores e os apelos que tem feito ao governo do Estado para que agilize as providências em relação aos prejuízos da forte estiagem na Bahia.

Na reunião, o deputado criticou a “falta de iniciativa” prévia do governo em relação ao sofrimento causado pela seca. Mais de 130 municípios já decretaram estado de emergência por conta da falta de chuva e conforme entidades que representam os produtores, foram contabilizados 107 mil animais mortos.

“Há duas semanas solicitei ao governo do Estado que fosse instalado um comitê de enfrentamento à seca para que ocorressem ações integradas junto às entidades, a fim de minimizar os impactos da estiagem no Estado. Estamos vendo com muita preocupação o que está ocorrendo em todas as regiões, com muitos prejuízos a todos. Vi aqui que alguns anúncios estão sendo feitos. Diante disso, espero que sejam realmente efetivadas essas ações, pois o El Niño já estava previsto há mais de seis meses. Portanto, essas questões já deveriam ter sido implementadas há muito mais tempo para que a população não sofresse tanto”, enfatizou.

Segundo Tavares, os efeitos da seca impressionam até mesmo regiões que não costumavam passar pelo fenômeno, mas que hoje estão sendo bastante atingidas com perdas na agricultura, pecuária e o aumento das queimadas.

Resultados

Após muitos pedidos enviados ao governo e debates com vários órgãos, alguns resultados foram alcançados e comemorados durante a audiência. Foi confirmado o anúncio da reabertura do escritório do Inema em Irecê, além da celeridade nos processos de outorga d’água, a revogação da portaria 420 do Ingá e a manutenção do benefício da dupla tarifa.

“Desde o fechamento do escritório do Inema, há seis anos, eu vinha cobrando a reabertura e essa busca foi fortalecida nessa legislatura junto ao deputado Ricardo Rodrigues. Agora, estamos vendo com muita alegria que essa luta se transformou em realidade, pois a região precisava muito da reativação do escritório do Inema, além das demais ações aqui hoje anunciadas. Tudo isso era um sonho e uma necessidade da região de Irecê”, afirmou.

