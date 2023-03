Pelé pode ter mais uma filha, que pede para entrar na partilha dos bens

Pouco mais de dois meses depois de sua morte, em 28 de dezembro, o testamento de Pelé tem provocado surpresas e polêmicas com bastante frequência. A rigor, nove pessoas ligadas ao Rei estão credenciadas para participar do inventário e da partilha indicada no testamento: a viúva, Márcia Aoki, os 6 filhos do ex-jogador, Kelly, Jennifer, Edinho, Flávia, Joshua e Celeste, e 2 netos, Octavio e Gabriel.

O fato novo é que pode haver uma outra herdeira. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, na Folha, Pelé teria deixado consignado em seu testamento a possível existência de mais uma filha.

Corre sob segredo de Justiça uma ação movida por Maria do Socorro Azevedo, em Itaquera (SP), pedindo reconhecimento de paternidade. A Defensoria Pública, que atua na defesa da suposta herdeira, solicitou um teste de DNA, que não chegou a ser realizado. Os advogados de Pelé decidiram não recorrer da intimação.

O que está em disputa é uma fortuna avaliada hoje em US$ 15 milhões (mais de R$ 78 milhões, no câmbio atual), além de imóveis na Baixada Santista e parte dos direitos da marca “Pelé”.

Cabe ressaltar que os dois netos, Octavio e Gabriel, incluídos no testamento, são os filhos de Sandra, que foi reconhecida após longa luta disputa judicial.

