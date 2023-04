Prefeitura prossegue com climatização de escolas em Teixeira de Freitas

Instalação de ar-condicionado na Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (24), a Secretaria de Infraestrutura iniciou a instalação de ar-condicionados na Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento, localizada no bairro Redenção.

O procedimento faz parte do projeto de climatização de todas as escolas da rede pública de Teixeira de Freitas que começou em fevereiro deste ano, possível devido às usinas fotovoltaicas que convertem energia solar em energia elétrica para abastecer as unidades escolares. Portanto, será possível climatizá-las por meio de uma fonte energética limpa, econômica e sustentável.

Instalação de ar-condicionado na Escola Municipal Gessé Inácio do Nascimento (Fotos: Wesley Morau)

Para o avanço do serviço, a equipe responsável realiza a reestruturação da parte elétrica de todas as escolas para a instalação dos ar-condicionados, garantindo o conforto e o bem-estar de alunos, professores e demais profissionais da educação.

