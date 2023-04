Pente-fino no Bolsa Família deve gerar economia de R$ 7 bi, diz Simone Tebet

A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 27, que a revisão no banco de beneficiados do Bolsa Família, com a exclusão de cadastros que não atendem às exigências para o benefício, deve gerar uma economia de R$ 7 bilhões. Desde o início do governo, já foram retirados do programa cerca de 1,4 milhão de pessoas que não tem direito a receber a complementação de renda depositada pelo governo federal. Segundo a ministra, a expectativa é rever outros 5,5 milhões de cadastros. “Estamos revendo o Cadastro Único não para fazer uma economia, mas para ver quem está no cadastro e não tem direito. Especialmente homens solteiros que estão trabalhando, que muitas vezes vão para a informalidade para poder ganhar os R$ 600. Podemos ter uma economia de até R$ 7 bilhões”, afirmou Tebet, em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que acontece em Brasília. O governo tem disponível R$ 175 bilhões para atender o Bolsa Família neste ano, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Ao todo, 20,9 milhões de famílias recebem o auxílio.

