Após sofrer revés na estreia do Pré-Olímpico de Basquete 3×3, a seleção feminina derrotou a Áustria por 21 a 11 no segundo jogo desta sexta-feira (3) e ficou a apenas uma vitória de se classificar às semifinais do torneio, em Utsunomiya (Japão). As brasileiras voltam à quadra neste sábado (4), para duelo decisivo contra as anfitriãs japonesas, a partir das 7h20 (horário de Brasília). Apenas a equipe campeã do torneio irá a Paris.

Vitória da Seleção feminina 3×3 sobre a Áustria pelo Pré-Olímpico: 21 a 11! Brasil decide um lugar na semifinal neste sábado, 7h50, diante do Japão! Jogo ao vivo no YouTube da @FIBA3x3, do @nsports e @sportv pic.twitter.com/XdgrQlfjf0 — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) May 3, 2024

No duelo de estreia, a seleção travou luta ferrenha contra a Alemanha. As adversárias chegaram a abrir cinco pontos de vantagem, mas as brasileiras se recuperaram e arrancaram empate em 15 a 15 no tempo normal. No entanto, na prorrogação, perderam por 17 a 16.

No jogo seguinte contra a Áustria, a história foi outra. O Brasil esbanjou confiança do início ao fim, selando a vitória por 21 a 11. A cestinha do país foi a pivô Clarissa Santos, com oito pontos. A atleta representou o Brasil nas nos Jogos de Londres 2012 e na Rio 2026, quando ainda vigorava a versão 5×5 do basquete.

Brasil dá adeus à vaga masculina

Após perder os dois primeiros embates do Pré-Olímpico, a seleção masculina, quarta colocada no Mundial de 2023, deu adeus às chances de classificação a Paris. Na estreia, os brasileiros foram superados pelos lituanos por 21 a 14. No jogo seguinte, o Brasil fazia um duelo equilibrado contra Porto Rico. A menos de três minutos para o fim, os adversários passaram a controlar o jogo e selaram a vitória por 21 a 19.

Diante dos demais resultados – triunfos da Holanda sobre Porto Rico (21 a 16) e sobre Lituânia (21 a 20) – a seleção brasileira deu adeus à briga pela vaga olímpica. O país faz o último jogo da tabela, contra a Holanda, às 3h30 deste sábado (5).