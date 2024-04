Percival de Souza deixa a Record após 21 anos

O comentarista de segurança Percival de Souza deixou a Record após 21 anos. A informação foi confirmada pela emissora, que aproveitou para agradecer pelos anos de trabalho dele no Cidade Alerta.

“A Record vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no Cidade Alerta, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade”, diz o começo de uma nota enviada à imprensa.

O texto reconhece ainda que Percival é um profissional reconhecido e premiado na área do jornalismo investigativo. “Sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira.”

Além disso, a nota explica ainda que convidou o comentarista para seguir a parceria em outras plataformas que atua, como o blog no R7.com, o podcast Arquivo Vivo e outras possibilidades que virão.

“Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante”, finaliza a nota da Record.