Perda de memória? Veja como tomar café pode melhorar o quadro

Os pesquisadores da Universidade de Tsukuba, no Japão, trouxeram boas notícias para aqueles que são mais esquecidos. Segundo estudo, um dos componentes presentes no café é capaz de melhorar a memória e a cognição.

A substância em questão é a trigonelina, um alcaloide vegetal que pode ser encontrado no café, no rabanete e na semente de feno-grego.

Para chegar à constatação, eles investigaram os efeitos da trigonelina na memória e na aprendizagem espacial, ou seja, na capacidade de adquirir, reter, estruturar e aplicar informações relacionadas ao ambiente físico circundante de uma perspectiva cognitiva e de biologia molecular integrada. Para isso, usaram um modelo de cobaias (ratos) com senescência acelerada 8 (SAMP8).

O composto oral foi administrado aos camundongos geneticamente modificados por 30 dias. O teste do labirinto aquático de Morris indicou uma melhora significativa não apenas no aprendizado espacial quanto no desempenho da memória, quando comparados aos animais que não foram suplementados com trigonina.

Outras análises também constataram melhorias significativas nas vias de sinalização relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso, função mitocondrial, inflamação e liberação de neurotransmissores, que foram moduladas no grupo da trigonelina. Além disso, a neuroinflamação foi reduzida e neurotransmissores como domamina, noradrenalina e serotonina foram aumentadas no hipocampo.

Logo, os achados sugerem que a substância do café pode ser eficiente na prevenção do comprometimento da memória e aprendizagem espacial, principalmente quando relacionado à idade.

Benefícios do café O café já foi associado à melhoria da memória em outras pesquisas, mas é válido lembrar que mais pesquisas são necessárias para comprovar os benefícios. E nada de sair exagerando na dose! Respeitar os limites de café diários é mais que necessário, já que se trata de uma bebida estimulante e que pode apresentar efeitos colaterais quando há consumo exagerado.

Lembrando que o limite não é universal, mas a quantidade considerada segura para um adulto de 70 kg seria de 300 a 400 mg de cafeína diária, equivalente a 4 xícaras de café coado.

Gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidade devem ser orientadas previamente sobre dose segura por um profissional.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica