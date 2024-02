Perfil de Israel no X diz que Lula nega o Holocausto

Perfil do governo israelense postou a mensagem ao responder a uma pergunta sobre a 1ª coisa que vem à mente quando se pensa no Brasil

Declaração de Lula sobre o Holocausto se deu no domingo (18.fev) durante encontro com jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia

20.fev.2024 (terça-feira)



O perfil do governo de Israel no X (ex-Twitter) disse nesta 3ª feira (20.fev.2024) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nega o Holocausto. A mensagem foi publicada às 13h27 em resposta ao post de outro perfil, sem relação com a guerra na Faixa de Gaza ou com o episódio em que Lula comparou os ataques israelenses na região ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler (1889-1945) na 2ª Guerra Mundial (1939-1945).

O perfil World of Statistics, com 3,6 milhões de seguidores, postou uma imagem da Bandeira do Brasil e a mensagem: “O que vem à cabeça quando você pensa no Brasil?” –eles fizeram isso recentemente com Ucrânia e Paquistão. O perfil de Israel compartilhou e respondeu com outra pergunta: “Antes ou depois de Lula negar o Holocausto?”.

O post do perfil do governo israelense no X ocorre em um momento de atrito entre os 2 países. A declaração de Lula no domingo (18.fev) foi duramente criticada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Entenda na linha do tempo abaixo:

18.fev.2024 – Lula compara os ataques de Israel às ações de Hitler contra judeus; 18.fev.2024 – Benjamin Netanyahu critica Lula e classificou sua fala como “vergonhosa”; 19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel declara Lula “persona non grata” e constrange publicamente embaixador do Brasil no país, Fred Meyer, ao levá-lo para o Museu do Holocausto de Jerusalém; 19.fev.2024 – Brasil chama embaixador Fred Meyer de volta ao país; 19.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores do Brasil diz em reunião com embaixador de Israel que Meyer foi humilhado; 19.fev.2024 – no Planalto, avaliação é a de que Lula não pedirá desculpas; 20.fev.2024 – ministro de Relações Exteriores de Israel volta a pedir retratação de Lula e diz que fala do presidente é um “cuspe no rosto dos judeus brasileiros”.