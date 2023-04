Pesquisa aponta o Bahia entre as 12 maiores torcidas do Brasil; veja ranking

Qual é a maior torcida do Brasil? Motivo de debates acalorados ao redor do País, a pesquisa “Maior Raio-X do Torcedor”, realizada em conjunto por CNN, rádio Itatiaia e Quaest e divulgada nesta segunda-feira, respondeu essa pergunta. Além de apresentar Flamengo e Corinthians na liderança do ranking, o resultado colocou o Palmeiras na terceira colocação, ultrapassando pela primeira vez o São Paulo em número de torcedores.

O levantamento ouviu 6.507 pessoas, de 16 anos ou mais e que se declararam amantes do esporte, em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril deste ano. A margem de erro é de 1,4 ponto porcentual para mais ou para menos. Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, o Palmeiras tem 9% do total de torcedores do País, seguido pelo São Paulo, com 8%.

“Esse resultado, com o Palmeiras numericamente à frente do São Paulo, dentro da margem de erro, tem a influência direta da era vitoriosa que o Palmeiras vem vivendo nos últimos anos”, afirmou Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, que liderou o trabalho.

Desde 2015, o Palmeiras conquistou três troféus do Campeonato Brasileiro, dois da Copa do Brasil, dois da Copas Libertadores e três do Campeonato Paulista – o mais recente obtido no domingo, com a goleada sobre o Água Santa, por 4 a 0, no segundo jogo da final.

Até o momento, a pesquisa liberou as 12 equipes com o maior número de torcedores. Além de Palmeiras e São Paulo, o Flamengo segue líder no ranking (24%), seguido pelo Corinthians (18%). Outro resultado significativo é a dupla mineira, Atlético-MG e Cruzeiro, na quinta e sexta colocações, respectivamente, à frente do Vasco.

“Esta é a maior e mais abrangente pesquisa de futebol que já foi feita no Brasil. Sem dúvida, um marco, pois não se restringiu apenas a tamanho de torcida, mas entrou em áreas como rivalidade, costumes dos torcedores, relação com times do exterior e até mesmo consumo, ao tratar das questões de sócios e compra de camisas”, ressaltou Felipe Nunes.

Outro destaque é a ausência de clubes tradicionais do Sudeste no ranking. Fluminense, atual campeão estadual do Rio de Janeiro, e Botafogo foram superados por clubes da região Sul e do Nordeste, como Bahia, Internacional e Sport, que fecham o Top 12 na pesquisa. Outros dados serão divulgados ao longo desta semana, que antecede o início do Campeonato Brasileiro.

Confira os 12 clubes com a maior torcida do Brasil:

Flamengo – 24%

Corinthians – 18%

Palmeiras – 9%

São Paulo – 8%

Atlético-MG – 5%

Cruzeiro – 5%

Vasco – 4%

Grêmio – 3%

Santos – 3%

Bahia – 2%

Internacional – 2%

Sport – 2%