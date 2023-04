Gabriel Xavier celebra primeiro gol como profissional e dedica triunfo para a filha

O Bahia largou bem na disputa por um lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (11), o Esquadrão venceu o Volta Redonda, por 2×1, fora de casa. O gol do triunfo foi marcado pelo zagueiro Gabriel Xavier, aos 16 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro tento do defensor como atleta profissional.

Após a partida, Gabriel celebrou o feito e dedicou o gol para filha, que nascerá nos próximos meses.

“Muito feliz pelo triunfo. Agradecer a Deus por todas as coisas. Dedico o gol a minha esposa e minha filha, que está vindo. A Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, não tem nada decidido, o time do Volta Redonda é muito qualificado. Mas agora temos que focar na Série A”, disse ele.

Com o resultado, o Bahia tem a vantagem de empatar no duelo da volta, no dia 27 de abril, na Fonte Nova, para avançar no torneio.

Antes do segundo confronto na Copa do Brasil, o tricolor estreará pelo Brasileirão. Neste sábado (15), o time baiano enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela primeira rodada da Série A.

A estreia no Brasileirão como mandante será na segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova, contra o Botafogo.