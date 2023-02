Pesquisa da iStock revela que 7 em cada 10 pessoas estão empolgadas com um futuro habilitado para tecnologia

A iStock, a principal plataforma de e-commerce que oferece imagens e vídeos de alta qualidade para PMEs e startups, revelou que, apesar de quase metade dos brasileiros (41%) estarem preocupados com a inflação e sentem ansiedade sobre pensar no futuro, 73% por cento estão animadas para ver como será o futuro, especialmente à medida que a tecnologia evolui.

De acordo com o VisualGPS, programa de pesquisa criativa da iStock, as pessoas estão particularmente empolgadas em ver como a tecnologia continua a evoluir para moldar nosso futuro e estão animadas para ver e experimentar as novas possibilidades que a ela trará para suas vidas diárias. Esse sentimento aumentou nos últimos três meses entre os entrevistados brasileiros e é maior já registrado entre os que já se dizem entusiasmados com o futuro. Além disso, a maioria (83%) disse que se sente fortalecida – e não sobrecarregada – pela tecnologia disponível.

A Dra. Rebecca Swift, Global Head of Creative Insights da iStock, destacou que essa mudança tecnológica foi impulsionada pela pandemia, quando todos fomos forçados a repensar nossos hábitos, mudando a forma de visualizar o conceito de conveniência. “Quando a quarentena nos obrigou a ficar em casa, foi fundamental para muitas lojas expandir seu alcance online, principalmente as pequenas e médias empresas. A partir de nossa pesquisa e análise do VisualGPS, descobrimos que mais da metade dos proprietários de empresas se sentiram fortalecidos pela tecnologia, e uma grande parte dos consumidores está saudando essas inovações”, acrescentou ela.

Em todo o mundo, os sistemas de pagamento sem contato tiveram um aumento que mudou os hábitos dos consumidores, o VisualGPS informou que a maioria das pessoas (86%) acredita que a maioria das compras será feita online e cerca de 76% até acha que a sociedade acabará ficando sem dinheiro. Embora as empresas tenham integrado sistemas de pagamento e outras ferramentas como tablets, aplicativos, mercados online, etc., os especialistas visuais da iStock afirmam que eles ainda não foram visualizados em imagens e vídeos populares e recomendam demonstrar essas adaptações da tecnologia incorporando esses hábitos em suas escolhas visuais.

Abaixo, os especialistas da iStock compartilham as principais dicas sobre como as pequenas e médias empresas podem se apoiar na “excitação tecnológica” do consumidor para envolver seus clientes:

Torne-se digital

Desde 2016, o número de imagens e vídeos populares que mostram a tecnologia como uma parte essencial da experiência de compra dobrou – mas muito conteúdo ainda mostra pessoas segurando seus cartões de crédito ao lado de computadores, apesar da realidade de que as carteiras digitais estão eliminando a necessidade de reinserir os detalhes de pagamento todas as vezes. Os dados do VisualGPS revelaram que 8 em cada 10 millennials costumam usar pagamentos sem contato, o que indica que é hora de a visualização de pagamentos online também evoluir.

Ao incorporar nuances aparentemente pequenas em materiais de marketing e publicidade, como um cliente pagando por mercadorias com seu smartphone ou até mesmo um garçom anotando um pedido com um tablet, você pode ajudar a estabelecer confiança e competência com os clientes sobre essas diferentes mudanças que permeiam a aparência e a operação de seus negócios.

Explore mundos virtuais

Embora não esteja claro o que o futuro do metaverso reserva, ele capturou a imaginação de consumidores e marcas. O VisualGPS descobriu que, embora o interesse geral tenha diminuído nos últimos três meses, pelo menos 7 em cada 10 consumidores brasileiros ainda estão interessados no metaverso; se eles sabem ou não o que é. As grandes marcas estão experimentando bens virtuais, NFTs e criando ambientes 3D que os usuários podem explorar em seus navegadores da web. Visualmente, há uma oportunidade de quebrar a monotonia das compras em casa, mostrando o que está na tela com mais detalhes, usando recursos visuais que brincam com a estética de tecnologias emergentes, como realidade aumentada ou virtual, ou usando gráficos lúdicos que capturam a sobreposição do digital e do real.

Esses dados e percepções foram relatados pelo VisualGPS, o programa de pesquisa visual da iStock. Uma metodologia de relatórios contínua, que combina pesquisas de mercado que capturam o sentimento de clientes de pequenas e médias empresas em todo o mundo, pesquisa proprietária de dados de download de seu site, testes de imagem e análise de um grupo de especialistas em pesquisa criativa e tendências visuais e de consumo.

