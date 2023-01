Petista defende intimar fotojornalista da Folha por registro de Lula

Petista candidata ao governo do Rio em 2018, Marcia Tiburi defendeu que a fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de S.Paulo, seja “intimada a se explicar”. Isso por conta da foto que hoje estampa a capa do jornal, na qual Lula aparece sorrindo atrás de um vidro estilhaçado no Planalto, resquício dos atos de vandalismo do dia 8.

A postagem de Tiburi no Twitter diz que a foto “incita o ódio contra Lula” e é “criminosa”, pois sugeriria “um tiro no coração”. Seguidores da petista, que é professora de Filosofia e se diz feminista, criticaram a postura de Tiburi.

“Montagem criminosa? Fotojornalismo é crime se for contra seu político de estimação?”, respondeu um usuário da rede social. Houve quem lembrasse que outras fotos, com contexto parecido, já foram feitas com políticos das mais variadas cores partidárias. Houve quem citasse a liberdade de imprensa e quem registrasse apoio à petista.

Na mesma rede social, a fotojornalista Gabriela Biló se posicionou sobre o assunto:

“Como eu já previa, o ‘hate’ veio forte com essa foto do Lula. Na foto, tem quem veja morte, tem quem veja resistência, só um trincado, tem quem veja um sorriso atrás, o Lula arrumando a gravata. Não vou dizer o que você tem que ver. Fotojornalismo não é feito para agradar”, escreveu Biló.

Postagem da petista Marcia Tiburi no Twitter