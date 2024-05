Base área de Canoas será reaberta para atendimento de voos comerciais

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que vai abrir a Base Aérea de Canoas (BACO), no Rio Grande do Sul, para operações de voos comerciais, visando suprir a demanda decorrente do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que alagou após as fortes chuvas que atingiram o estado. As ações são fruto de uma coordenação planejada entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a FAB, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e as companhias aéreas.

As operações serão divididas em fases.

A primeira tem início nesta quarta-feira (8), em uma operação conjunta entre a empresa Azul Linhas Aéreas e a FAB, na qual a empresa aérea vai realizar o primeiro voo humanitário com os mantimentos arrecadados para a cidade de Canoas (RS). O voo vai partir do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é o ponto focal dos insumos recebidos em mais de 500 postos de arrecadação organizados pela companhia, somando aeroportos, lojas da Azul Viagens e Azul Cargo. Em seguida, às 12h, passará pela Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para abastecimento de mais donativos. A aeronave sairá de Guarulhos às 12h e chegará à cidade de Canoas às 15h10.

Na fase 2, que ocorre nesta quinta-feira (9), quatro empresas aéreas e a FAB irão realizar as missões de entrega de mantimentos em cinco horários distintos: 07h, 9h, 11h, 13h e 15h.

Já a fase 3 consiste no transporte de cidadãos gaúchos que se encontram fora do estado, sendo este o primeiro voo com passageiros a pousar na Base Aérea de Canoas. A FAB vai iniciar, ainda, uma campanha, no âmbito da Operação Taquari II, de lançamento de donativos e materiais essenciais, por via aérea, para apoio à população do Rio Grande do Sul, nos locais mais atingidos pelas enchentes na região. As missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população atingida, uma vez que as estradas encontram-se, quase na sua totalidade, obstruídas.

Mais 100 Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil chegaram à Base Aérea de Canoas na noite da última terça-feira (7). Ele compõem o Grupamento Operativo de Fuzileiros ativado pela Marinha no âmbito da Operação Taquari II e atuarão em apoio às ações de Defesa Civil no estado. Os Fuzileiros Navais viajaram em um voo da FAB, que também transportou toda a estrutura necessária para a montagem de um Hospital de Campanha, com capacidade de operar até 40 leitos, além de profissionais de saúde da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM). Mais 200 Fuzileiros Navais, 50 viaturas e 31 embarcações chegarão essa semana ao RS para atuar na desobstrução de vias, resgate de pessoas isoladas, transporte e distribuição de alimentos, água e material de limpeza. Os Fuzileiros Navais estão operando em apoio às vítimas das chuvas no RS desde 30 de abril com dois pelotões do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande.