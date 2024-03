Petrobras visita Venezuela para avaliar possíveis negócios

Executivos e técnicos da estatal foram a unidades de produção e refino da PDVSA na região de Maracaibo; nenhum acordo foi fechado

Fachada de unidade da PDVSA, estatal de petróleo do governo venezuelano, em Maracaibo The Photographer/Wikimedia Commons

PODER360 10.mar.2024 (domingo) – 16h18



Uma comitiva da Petrobras realizou uma visita na Venezuela na última semana para avaliar possíveis oportunidades de negócios no país. A viagem foi realizada a convite do governo de Nicolás Maduro, que tem recebido outras petroleiras estrangeiras, apesar das ameaças de sanções dos Estados Unidos em função do processo eleitoral deste ano.

Executivos e técnicos da estatal brasileira visitaram unidades de produção de óleo e gás e de refino na região de Maracaibo, importante província petrolífera no país. Esses ativos são operados pela PDVSA (Petróleos de Venezuela), que pertence ao governo venezuelano.

A Petrobras tem retomado os planos de investir no exterior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende essa expansão. Desde 2023, a estatal já assinou memorandos de entendimento para avaliar parcerias com petroleiras em vários países, como no Oriente Médio, na China e na África.

No caso da Venezuela, no entanto, nenhum acordo foi fechado na visita. Apesar de a companhia enxergar espaço para parcerias, pesa a incerteza sobre quanto tempo durará o abrandamento das sanções impostas ao país pelo governo Joe Biden.

Maduro vislumbra um futuro com menos sanções e, com isso, almeja ressuscitar a produção e a indústria de petróleo do país. As restrições internacionais e seus impactos na economia local resultaram em anos de baixos investimentos no setor.

O Poder360 procurou a Petrobras para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito das visitas. Por meio de sua assessoria, a estatal informou que não irá se pronunciar.