PF apreende 6 toneladas de camarão processado e armazenado em condições insalubres no Rio de Janeiro

Seis toneladas de camarão processado e armazenado em condições insalubres foram apreendidas no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 26, em ação conjunta entre a Polícia Federal (PF), o Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho e a Vigilância Sanitária. A apreensão ocorreu durante fiscalização preventiva no distrito de Farol de São Tomé, localizado em Campos dos Goytacazes. De acordo com a corporação, a fiscalização integrada dos órgãos teve como objetivo apurar denúncias de comercialização de produtos perecíveis, estocados de forma irregular, mão de obra análoga à escravidão e crimes ambientais. Em um dos frigoríficos clandestinos fiscalizados, que já estava interditado por ordem judicial, as equipes encontraram uma grande quantidade de camarão salgado sendo defumado em condições inadequadas de processamento, bem como um grande estoque armazenado diretamente no chão, sem nenhuma condição de higiene e sem proteção contra contaminações. “Diante da constatação das irregularidades e do risco à Saúde Pública caso esses alimentos chegassem até o consumidor final, todo o material impróprio ao consumo humano foi apreendido para inutilização e descartado no aterro sanitário de Campos”, informou a PF por meio de nota. A polícia não conseguiu localizar os responsáveis pelo local. O período de defeso do camarão, quando é proibida a pesca, acontece de 1º de abril a 30 de junho.

Leia também

Portaria irá exigir de militares do GSI comprovante de vacina contra a Covid-19



Polícia Civil do Rio de Janeiro indicia Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual