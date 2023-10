PF inicia emissão do novo modelo do passaporte brasileiro; veja o que muda

A Polícia Federal (PF) começou a emitir o novo modelo do passaporte brasileiro. Os solicitantes que compareceram aos postos da PF desde a última sexta-feira, 29, já receberão o novo modelo. O novo documento é uma parceria com a Casa da Moeda do Brasil e ganhou mais itens de segurança, visando maior garantia de autenticidade e evitar falsificações. De acordo com a PF, o novo passaporte chega com a proposta de ser “um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo”, homenageando todas as regiões do Brasil através de ícones dos biomas e culturas locais. Dentre os itens de segurança adicionados estão tecnologias de impressão e marca d’água aprimorada, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico, foto com inserção de elemento, entre outros. De acordo com a PF, não haverá alteração do valor da taxa de emissão do documento, que hoje está em R$ 257,25. A expectativa é de que o novo modelo seja emitido em consulados e representações brasileiras no exterior a partir do 1º trimestre de 2024.

