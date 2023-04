PF instaura inquérito para apurar suposto caso de racismo durante voo em Salvador

A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito policial para investigar um suposto caso de racismo durante um voo da Gol na sexta-feira, 28, no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. Na ocasião, uma passageira negra foi expulsa do Voo GOl 1575, com destino a São Paulo, após se recusar a despachar uma mochila que continha um laptop. Depois de receber ajuda de outros passageiros, a vítima conseguiu guardar sua mala, quando foi abordada por agentes da Polícia Federal para que ela deixasse a aeronave. Um vídeo do caso viralizou nas redes sociais e diversos internautas apontaram suposto caso de racismo por parte da tripulação. Em nota, a PF informou que a investigação foi instaurada na Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia e seguirá em sigilo até que os fatos sejam devidamente apurados.

