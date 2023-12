PF localiza e prende estelionatário durante ceia de Natal após foto nas redes sociais

Um homem foi preso pela PF (Polícia Federal) na madrugada desta segunda-feira, 25, após ser identificado em uma foto participando de uma ceia de Natal, em Mato Grosso. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo crime de estelionato e estava foragido. Segundo a PF, agentes faziam o monitoramento da redes sociais de familiares do investigado, quando identificaram o homem em uma foto. Ele estava participando de uma ceia natalina com familiares em Rondonópolis. Na sequência, os policiais foram até a residência e efetuaram a prisão. O réu foi condenado pela prática de crimes contra o sistema financeiro, incluindo os crimes de obter, mediante fraude, financiamento em instituições financeiras; o crime de estelionato majorado; e o crime de falsificar e uso de documento público. No total, as penas superam os 20 anos. De acordo com a corporação, os golpes eram aplicados em agências da Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob e Banco do Brasil nas cidades de Cuiabá, capital matogrossense, Rondonópolis e Campo Verde.

