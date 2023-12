PF prende segurança de mandante do assassinato Bruno Pereira e Dom Phillips

A PF (Polícia Federal) prendeu nesta sexta-feira, 22, o segurança particular do homem acusado de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O caso aconteceu a pouco mais de um ano e teve grande repercussão no país. O homem é apontado pela PF como segurança particular de Rubem Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, que seria mandante do crime de acordo com as investigações. Segundo a corporação, a prisão foi em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O nome do suspeito não foi revelado pela corporação. Os agentes também encontraram seis munições de calibre 380, e uma pistola do modelo PT 58 HC Taurus.

Bruno e Dom foram mortos no dia 5 de junho do ano passado, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, na área do município de Atalaia do Norto, no Amazonas. A principal hipótese, segundo a investigação, é que a dupla sofreu uma emboscada por pescadores ilegais. Ambos visitaria uma equipe de vigilância indígena na região para fazer entrevistas que serima publicadas no livro de Dom. Três suspeitos foram presos: Amarildo da Costa Oliveira (“Pelado”); Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Santos”); e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”) e Rubem Dario da Silva Villar (“Colômbia”). Seus corpos foram resgatados dez dias depois. Eles foram enterrados em uma área de mata fechada, a cerca de 3 quilômetros da calha do Rio Itacoaí.