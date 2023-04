PF prende venezuelano com droga no estômago antes de embarcar em voo para Paris

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta semana, um venezuelano com droga no estômago antes de embarcar em um voo para Paris, na França. O caso ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a corporação, policiais federais, ao entrevistar o passageiro, perceberam o nervosismo e a inconsistência nas respostas dele. Ao ser retirado da fila e conduzido para revista, o suspeito confessou aos policiais que havia engolido cápsulas com cocaína e que portava outras na cintura. O homem foi detido e conduzido à delegacia para exames periciais. Na cintura do suspeito, foram encontradas 76 cápsulas contendo quase meio quilo de cocaína. Em razão do risco de morte, o homem foi levado ao hospital público para retirada da droga ingerida. Após alta hospitalar, ele será apresentado à Justiça Federal, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

