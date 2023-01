PF realiza operação para prevenir massacres em escolas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 30, a Operação Sentinela, que visa à repressão e prevenção de massacres em escolas. A ação foi realizada no município de Santa Maria da Vitória, na Bahia. De acordo com a corporação, a investigação iniciou após um trabalho de inteligência da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos. O grupo identificou um perfil nas redes sociais anunciando um plano de massacre. “Após diversas diligências, foi possível a individualização do responsável pelas postagens”, comunicou a PF. Um mandado de busca e apreensão foi realizado na residência do suspeito. No local, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, dentre eles o telefone utilizado para realizar as postagens ameaçadoras. Os equipamentos vão ser submetidos à perícia. As investigações, segundo a PF, seguem em segredo de Justiça.

