Pintura do cavalo ‘Caramelo’ é leiloada e chega a R$ 130 mil para ajudar o Rio Grande do Sul

Cavalo “Caramelo” é eternizado em obra de arte pintado pelo argentino José Acuña, que já é conhecido por obras de cavalos. Animal que foi resgatado em um telhado em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, ganhou uma nova homenagem e desta vez, ainda mais marcante, já que o bicho ganhou o coração de todos os brasileiros. A obra que retratou “Caramelo” arregadou R$ 130 mil em um leilão para ajudar as vítimas do sul. A pintura tem 56 centímetros de largura e 47 centímetros de altura e foi feita com tinta acrílica e aquarela e foi vendida junto com uma poesia do compositor e pecuarista Gujo Teixeira. A apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais para falar sobre o quanto a força e garra do animal mexeram com ela, além de espressar a vontade de adotá-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Volta de Honra (@voltadehonra)