Médicas são exoneradas após zombarem de paciente aos gritos: “Exorcizada”

As médicas recém-contratadas Beatriz Almeida e Sofia Rodrigues Gonçalves foram exoneradas do Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva, em Maués, no Amazonas, após debocharem da situação de um paciente aos gritos. As próprias servidoras fizeram a divulgação do vídeo, que gravaram enquanto uma criança de 10 anos aguardava atendimento, nas redes sociais.

“Tu que vai suturar essa criança gritando?”, pergunta a médica. “Isso mesmo, está sendo exorcizada a criança”, respondeu a outra rindo. A criança que estava gritando havia sido atingida por um raio, estava com ferimento e sentindo muita dor.

As imagens foram publicadas na terça-feira (7) e ganhou repercussão no município. O registro profissional delas tem pouco mais de dois meses. O Conselho Regional de Medicina informou que está apurando o caso.