Piovani detona Scooby por dar celulares para filhos e não monitorá-los

Luana Piovani usou suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (27/12), para detonar o ex-marido Pedro Scooby por presentear os filhos com um celular para cada. Diante disso, a atriz pediu que tivesse acesso as senhas dos dispositivos eletronicos para que possa monitorar o que as crianças andam vendo nos aparelhos. Pedro e Luana são pais de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.

Irritada com a situação, a atriz afirma que é desrespeitada pelo surfista e que Scooby teria se irritado com o pedido, dizendo que “ela quer mandar na casa dele”, e que desligou o telefone na sua cara diante dos filhos.

Luana Piovani e os filhos, frutos do relacionamento com Pedro Scooby (Reprodução: Instagram)

Luana Piovani e os filhos, frutos do relacionamento com Pedro Scooby Luana Piovani e os filhos, frutos do relacionamento com Pedro Scooby (Reprodução: Instagram)

Liz, Dom e Bem, filhos de Luana Piovani e Pedro ScoobyReprodução

Saiba o que motivou o fim do casamento entre Scooby e Luana PiovaniReprodução/Instagram

Dom, filho de Luana e ScoobyReprodução/Redes Sociais

Luana PiovaniReprodução/Instagram

Luana Piovani Reprodução/Instagram

Surfista, pai de três e ex de Piovani. Scooby promete divertir BBB22

Surfista, pai de três e ex de Piovani. Scooby promete divertir BBB22Reprodução

Pedro ScoobyInstagram

Luana Piovani e Pedro Scooby começaram a namorar em 2011Reprodução

Luana Piovani e Pedro ScoobyInstagram

“Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos”, declarou Luana.

Ainda segundo a atriz, o filho mais velho do ex-casal, Dom, assiste filmes que não são para crianças, como os de violência, desde os 4 anos. Por fim, Piovane cogitou acionar advogados para resolver a situação.

Após desabafar, Luana Piovani compartilhou um vídeo do apresentador Marcos Mion, onde ele fala sobre os pais que querem ser amigos de seus filhos, mas se esquecem da idade e maturidade. “Eu lembro desse vídeo toda vez que vejo meu filho se portar como um rapaz de 18 anos”, escreveu nos stories.

Nascimento da filha de Scooby com Cintia Dicker

Na madrugada desta terça-feira (27/12), nasceu a primeira filha de Pedro Scooby com a atual esposa, a modelo Cíntia Dicker.

O nascimento da caçula, que se chama Aurora, foi divulgado no perfil do Instagram do surfista. “Aurora já está entre nós! Obrigado todas as mensagens de carinho e amor!”, escreveu Scooby na legenda da publicação em que aparece ao lado da esposa durante o parto. Nos comentários, Cintia comentou: “Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais”,

Luana Piovani parabenizou Cintia pelo nascimento de Aurora e compartilhou um vídeo sobre irmãos nos stories e marcou a modelo.

“Qual é a sorte da criança pequena que convive com o irmão maior? É que ela tem uma estimulação extra que vai do irmão mais velho”, diz a mensagem do vídeo, que fala sobre a relação dos irmãos mais novos com os mais velhos.

