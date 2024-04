BBB 24: Isabelle se irrita com Davi após comentário e exige respeito

Davi Brito e Isabelle Nogueira voltaram a trocar farpas na casa do BBB 24. A sister não gostou de ter sido chamada de “coitadinha” pelo brother durante uma conversa sobre a formação do Paredão, e exigiu respeito.

“Você fica parecendo se fazendo de coitadinha”, disse Davi, fazendo referência a omissão de Isabelle no momento da votação.

“Coitadinha, Davi? Tenha um pouco mais de respeito… Você não sabe o que tá dentro do meu coração. Eu brinco com você, eu relevo algumas coisas”, disparou a sister.

Os brothers entraram em uma discussão e Davi tentou justificar sua fala: “Eu já te expliquei o que vai acontecer e você fica remoendo a mesma situação.”

Davi: “Você (Isabelle) fica se fazendo de coitadinha.”

Isabelle: “Tenha mais um pouco de respeito quando você for usar os termos em relação a mim.” #BBB24

Isabelle chora em conversa com Davi Nesta semana, Davi já havia recebido críticas na web por fazer Isabelle chorar durante uma conversa.

“É uma coisa que você não está enxergando. Aí você está querendo me culpar”, começou o brother, fazendo a cunhã-poranga chorar, em um trecho que circula nas redes sociais.

“Eu não estou querendo culpar ninguém, meu Deus. Eu não estou querendo culpar ninguém, Davi. Não fala coisas que não estão acontecendo, cara. Não estou querendo culpar ninguém, estou só conversando as coisas que eu sinto, que eu acho”, começou a sister aos prantos.

“Se você continuar dessa forma, me desculpe, eu sei que você está com seus sentimentos, mas eu parei de conversar com você [sobre jogo], não falo mais nada com você a partir de agora. Só te chamei para conversar uma coisa, para você procurar entender que isso aqui é um jogo”, seguiu o brother.

Isabelle chora durante conversa com Davi.

Lá vem musiquinha de vilão para o Davi, hoje na edição.. #BBB24 pic.twitter.com/sJXOCzGdMk

