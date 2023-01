Piqué debocha de Shakira em programa esportivo após música polêmica

A guerra travada entre Shakira e Piqué parece não ter dia para acabar. Nesta sexta-feira (13/1), o ex-jogador debochou da cantora após o lançamento de uma música da colombiana que fez uma clara alusão a traição. Piqué “anunciou” o patrocínio da marca de relógios Casio para um torneio de futebol do qual é dono. Na música BZRP Music Sessions #53, Shakira diz que Piqué “trocou um Rolex por um Casio”.

“Tenho um grande anúncio para fazer: Casio, a marca de relógios, chegou a um acordo com a King’s League”, disse Piqué. Logo após o “anúncio”, o ex-jogador distribuiu relógios da marca para outros integrantes do programa.

Na faixa BZRP Music Sessions #53, Shakira aborda a traição, manda um recado sobre a “troca” que o ex-parceiro fez e, de forma indireta, diz que ele não é nada inteligente. “Você trocou uma Ferrari por um Twingo, você trocou um Rolex por um Casio. Você está indo rápido, vá devagar. Ah, muita academia, mas trabalhe um pouco o cérebro também”, diz a letra.

Pote de geleia foi fundamental para Shakira descobrir traiçãoShakira descobriu a traição de Piqué de forma inusitada. Segundo o site norte-americano Page Six, ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gosta da geleia em questão.

A cantora e o jogador anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos. Eles nunca se casaram oficialmente. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.

Um vídeo divulgado há algumas semanas teria deixado Shakira devastada, segundo a imprensa internacional. Nas imagens de 2021, a nova namorada de Piqué, Clara Chía, aparece ao fundo durante uma entrevista concedida por ele pela internet, direto da casa onde morava com Shakira e os filhos. Tudo isso antes do fim do casamento dos dois.

