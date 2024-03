Rosângela Moro a Gleisi sobre troca de domicílio eleitoral: “Chora”

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann (PR) criticou em uma mídia social, nessa sexta-feira (8/3), Rosângela Moro (União Brasil-SP) pela troca de domicílio eleitoral.

A também deputada federal se elegeu em 2022 pelo estado de São Paulo, mas recentemente trocou o domicílio para o Paraná, o estado onde nasceram ela e o marido, o senador Sergio Moro (União-PR).

Em publicação no X (antigo Twitter), Gleisi afirmou que Rosângela Moro (foto em destaque) demonstrou “desprezo pela população paranaense” e fez críticas a Moro, também eleito no pleito de 2022.

“Quando pensavam estar na crista da onda, mudaram para São Paulo, porque achavam o Paraná pequeno demais para eles. Quando o plano de ser candidato a presidente deu com os burros n’água, o ex-juiz parcial teve de voltar correndo. Agora que vai ser cassado por causa dos crimes eleitorais que cometeu, traz a mulher de novo [ao Paraná], para ser candidata na vaga dele”, escreveu a petista.

Gleisi afirmou ainda que Rosângela “desrespeita a população de São Paulo, que a elegeu deputada”. A presidente do PT acrescentou que o casal de parlamentares coloca interesses pessoais acima do interesse público.

Horas após as críticas, Rosângela compartilhou uma reportagem favorável a ela sobre o assunto e escreveu no X: “Chora, Gleisi”. Por meio de nota, a assessoria da parlamentar do União afirmou que a transferência do domicílio eleitoral é um “direito de todo cidadão brasileiro”.

“A deputada federal Rosangela Moro (União-SP), apesar de ter efetivado a transferência do domicílio eleitoral para o Paraná, onde se encontram o marido e a família [dela], continuará a representar o estado de São Paulo e a população [dali], mantendo, inclusive, escritório de representação aberto na capital paulista e agenda nas demais cidades do estado”, completa o comunicado.