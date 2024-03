Pit-bull “narra” dia em que brincou de esconde-esconde com tutora

Pique-esconde não é mais apenas uma brincadeira de criança. Will, um cachorro influencer da raça pit-bull, protagonizou um vídeo em que ele se diverte com sua tutora enquanto brinca desse jogo clássico. A cena viralizou no Instagram, acumulando mais de três milhões de visualizações (veja aqui).

O vídeo começa com Camila se escondendo em um baú localizado em frente à cama. Will, então, inicia a busca, “narrando” que a brincadeira será “mamão com açúcar”. Ele vai para o quarto, olha para o esconderijo da humana, mas desiste e decide procurá-la em outro lugar.

Will demorou um pouco para achar a tutora Após explorar diferentes cômodos, ele acaba retornando ao lugar no qual Camila está escondida. A brincadeira atinge o ápice quando a tutora começa a fazer uma movimentação no baú para assustar o doguinho. Ele começa a latir, mas como não tem respostas, “ameaçou ligar para um padre exorcista”.

Instantes depois, Camila finalmente revela seu esconderijo e Will fica todo animado com a aparição da humana. “Camila pelo amor de Deus, eu já ia mandar mensagem para o Fábio de Melo, achando que era assombração”, “disse” o cachorro ao final do vídeo.