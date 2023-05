Secretaria de Assistência Social lança a Campanha Faça Bonito; confira

Lançamento da Campanha Faça Bonito em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

No último sábado (06), aconteceu o lançamento da Campanha Faça Bonito, durante a Festa da Cidade em Teixeira de Freitas. A campanha – realizada pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) – tem como objetivo mobilizar a sociedade para atuar na prevenção e no enfrentamento da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes.

O evento contou com a participação de Penélope Belitardo, secretária de Assistência Social; de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e demais servidores da Secretaria de Assistência Social.

Na ocasião, foi realizada a panfletagem e a distribuição de adesivos aos presentes. Ocorreu também, juntamente com as crianças, a atividade Semáforo do Toque, ensinando-as de forma lúdica onde elas podem ou não ser tocadas. A população como um todo foi orientada sobre a importância da denúncia, com a divulgação dos canais, e a importância de garantir a proteção das vítimas.

Lançamento da Campanha Faça Bonito em Teixeira de Freitas (Fotos: Reprodução)

Instituído pela Lei Federal 9.970/00, no dia 18 de maio é demarcado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A violência sexual praticada contra esse grupo envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade quando se considera: relações de gênero, de raça/etnia, de orientação sexual, de classe social, de local de moradia (rural ou urbana), de geração e de condições econômicas.

Considerando a relevância da campanha, o CREAS realizará várias ações, para diversos públicos, durante todo o mês de maio e que serão prolongadas durante todo o ano. Ocorrerão atividades nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), instituições de ensino, distritos, palestras com professores e diretores das redes de ensino e caminhada no dia 18 de maio.

O post Secretaria de Assistência Social lança a Campanha Faça Bonito; confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.