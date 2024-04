Pitel é eliminada com rejeição e deixa a casa do BBB 24

Giovanna Pitel deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (2/4) após ser eliminada com 82% dos votos. Ela enfrentou o 16º paredão ao lado de Alane e Beatriz, que ficaram com 12,38% e 5,62% dos votos, respectivamente.

Pitel saiu da liderança direto para o paredão. Ela foi parar na berlinda após receber cinco votos de colegas de confinamento no último domingo (31/3).

“Essa menina botou uma touca de cetim e hablou. Conseguius er ácida e ao mesmo tempo encantadora. Crítica e divertidíssima. Acima de tudo Inteligente, perspicaz. Dona de uma lucidez, um equilíbrio, uma sabedoria que contrastam com seus 24 anos”, elogiou Tadeu durante o discurso de eliminação.

Ele disse ainda que a participante “fez leituras precisas” do jogo nos mais de 80 dias em que passou confiada. Além disso, pontuou que ela “acertou muito” nesse período.

“Eu sabia que esse momento seria eu. A gente acredita, a esperança é a última que morre. Eu confiava demais no que eu sentia e sabia sobre o jogo, então eu sabia que era eu [a eliminada de hoje]”, disse Pitel durante a conversa com Tadeu após a eliminação.