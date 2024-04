Camila Moura rebate amigo de Lucas: “Comi o pão que o diabo amassou”

Camila Moura resolveu rebater o melhor amigo de Lucas “Buda” Henrique, Pedro Antonio Vieira, que afirmou que o divórcio do casal era um “livramento” para o participante do BBB 24, que disputa o 19º paredão do programa com Alane e Isabelle. Em uma série de vídeos, ela relatou experiências que teve ao lado do agora ex-marido e criticou o comportamento do rapaz.

“Estou vendo uma matéria muito interessante sobre a opinião do melhor amigo do Lucas sobre mim, e não é nem um pouco surpreendente”, começou Camila. Ela então leu um trecho do texto e seguiu com o desabafo.

"Tenho vivido o inferno na terra", dispara Camila Moura, ex de Buda

BBB24: "Tem sido muito doloroso", desabafa Camila Moura, ex de Lucas

Camila Moura e homem desconhecido escondendo o rosto em saída de motel

“‘Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB: perder alguém que é capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento’. É, dediquei metade da minha vida para o cara, perdoei vacilos anteriores, comi o pão que o diabo amassou cuidando dele no Big Brother, todo o dinheiro que nós tínhamos, nós investimos em um sonho juntos. Apoiei o cara em todos os sonhos, em tudo o que ele quis fazer, eu apoiei, desde graduação, mestrado. Apoiei todas as viagens, viagem internacional, trocar de trabalho, virar funcionário público. Apoiei em tudo. O dia que eu abri a boca, eu virei um livramento? É sério isso?”

A professora seguiu e afirmou que essa era uma situação “surreal” e lembrou que ela e Lucas passaram 15 anos juntos. Além disso, pontuou que os amigos convivem e conhecem a história deles e agora a criticam por não aceitar o comportamento do brother no programa.

“No momento que a mulher decide não aceitar o que já tinha aceitado antes, o que já tinha perdoado antes, aí eu sou oportunista, biscoiteira, livramento”, continuou.

Camila aproveitou ainda o momento para criticar a sociedade e lembrar que as mulheres são muito mais cobradas que os homens. “Esse trechinho é toda explicação sociológica do problema da nossa sociedade. Lucas perdeu mesmo, perdeu uma p*ta mulher, uma p*ta esposa, uma mulher que amava ele para c*ralho, uma p*ta de uma companheira. Perdeu mesmo, muito. Eu tenho total noção de que foi ele quem saiu perdendo: uma baita de uma mulher, o amor da vida dele, perdeu alguém que amava ele incondicionalmente”, pontuou a agora produtora de conteúdo.

A ex-esposa do participante do BBB 24 lembrou ainda que nunca se pronunciou sobre matérias com falas de familiares de amigos de Buda. Ela afirmou que leu tudo e ficou mal com os conteúdos.

“Minha saúde mental foi para o saco. É muito ruim mesmo você ver pessoas que gosta, já que você não para de gostar do dia para noite, que eu convivi metade da minha vida, falando mal de mim pelo fato de eu não aceitar calada uma coisa que era recorrente, que já tinha acontecido no meu relacionamento, e que alguns deles sabiam. É triste”, disse.

Após tomar as providências para se separar efetivamente de Lucas, ela ressaltou que não ia ficar calada e simplesmente esperar que ele saia do programa para resolver tudo. E que é ruim que as pessoas achem que ela deveria fazer isso.

“Lugar de mulher é calada, deitada, chorando em um quarto escuro esperando o marido voltar para casa. Esse é o lugar que eu deveria ficar em 2024, no século 21? Deprimida, esperando ele voltar para casa para me explicar o inexplicáve? Uma pena, vocês não vão me ver assim.”