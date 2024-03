PL apresentará PEC que pode tirar inquérito de Bolsonaro do STF

O PL trabalha para apresentar na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com foro privilegiado de deputados federais e senadores e, a depender do texto, pode tirar os inquéritos de Jair Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal. O texto será protocolado na Câmara dos Deputados.

A proposta, que está sendo liderada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, propõe que deputados federais e senadores tenham foro nos Tribunais Regionais Federais de suas respectivas regiões em vez de serem julgados pelo Supremo. O foro valeria para qualquer crime, comum ou de responsabilidade.

Se aprovada nas duas Casas, a PEC tem o potencial de forçar o Supremo a enviar para outra instância os inquéritos em que Jair Bolsonaro é investigado e que estão no tribunal pela possível ligação com deputados federais ou senadores, com o inquérito das milícias digitais.

O texto proporá também que o foro do presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal continue no Supremo Tribunal Federal, tal qual dos ministros do Estado.

A expectativa é que o texto seja protocolado na terça-feira (2/4), mas a data pode mudar, caso não haja apoio suficiente de deputados. A PEC é uma matéria que pode ser ser apresentada pelo presidente da República; por um terço, no mínimo, de integrantes da Câmara dos Deputados ou do Senado ou por mais da metade das Assembleias Legislativas. Portanto, o PL precisará do apoio de no mínimo 171 deputados.